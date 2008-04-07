Кармазин предлагает коалиции не выносить сор из избы

Народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС) предлагает представителям коалиции демократических сил не обмениваться публично мнениями до принятия окончательных решений.

Об этом он заявил сегодня на Совете коалиции, передает сайт “ГАРТ”.

«Это наш обмен демократическими мнениями, и он, конечно, имеет право на существование, но он не должен распространяться до принятия окончательных решений», - считает Ю.КАРМАЗИН.

Он также отметил, что определенные кадровые назначения в правительстве не прошли коалиционного согласования, поэтому и возникают недоразумения.

«Что касается заместителей министра или людей подобного уровня, на которых обращалось внимание в письме, это были определенные квоты политических сил, но они все должны были пройти через согласование Совета коалиции. Очевидно, что это согласование не состоялось, и именно поэтому возникли определенные трения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Президент Украины В.ЮЩЕНКО в письме премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО выразил надежду на принятие Кабинетом Министров ответственного решения относительно дальнейшего пребывания ряда лиц на правительственных должностях.

В частности, речь шла о первом заместителе министра регионального развития и строительства Украины Алексее ИЩЕНКО (бывший заместитель Виктора МЕДВЕДЧУКА в Администрации Президента Леонида КУЧМЫ), заместителе председателя Государственной таможенной службы Тарасе КОЗАКЕ, первом заместителе председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Александре ПАРШИНЕ, руководителе Госкомархива Ольге ГИНЗБУРГ (представительница КПУ), а также советнике премьер-министра Украины Александре ЗАДОРОЖНЕМ.

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя требования Президента, заявила, что при назначениях на правительственные должности руководствуется профессиональной подготовкой людей.

«Я думаю, что с конструктивной критикой мы будем считаться, а то, что касается кадровой политики, то я, как премьер-министр, отвечаю за результат и поэтому подбираю такую команду, которая способна этот результат дать. Я думаю, что «охоту на ведьм» устраивать в стране неуместно. Нужно смотреть, как человек работает, какой вклад он сегодня делает в развитие государства. Думаю, что все такие письма в ближайшее время просто прекратятся”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.