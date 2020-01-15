Министр культуры объяснил, как его доход в декабре в девять раз превысил зарплату

По словам Бородянского, зарплата министра составляет 13 тысяч гривен - без учета надбавок и премий.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский объяснил, каким образом его совокупный доход в декабре 2019 года превысил зарплату почти в девять раз и составил свыше 112 тысяч гривень.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам чиновника, премия - это часть совокупного дохода, а зарплата министра составляет 13 тысяч гривень.

"Дальше идут надбавки и премии. Для того, чтобы министр мог получать достойную заработную плату, все это суммируется и получается сумма, которая составила ту сумму, о которой вы сказали", – отметил руководитель Минкульта.

Он также сообщил, что в среднем получал зарплату в 37,5 тысяч гривень за время своей работы в правительстве.

Читайте такжеМинистру юстиции приходится оправдываться перед мамой из-за низкой зарплаты

"Средняя зарплата моих заместителей составляет около 100 тысяч гривень. Выплаты, которые в министерстве происходили, имели две части: первая – это ликвидация Министерства культуры, и людям выплачены отпускные накопленные за 150, 100 дней у кого-то, а остальные были выплачены в заработной плате", – пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Алексей Гончарук выступил за повышение размера выплат министрам его правительства, поскольку они не получают зарплаты в конвертах от реализации теневых схем и откатов.