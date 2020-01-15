Гончарук оправдал высокие зарплаты министров и топ-чиновников борьбой с коррупцией

Алексей Гончарук выступил за повышение размера выплат министрам его правительства, поскольку они не получают зарплаты в конвертах от реализации теневых схем и откатов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал сообщения о высоких зарплатах для министров и других топ-чиновников.

Как написал он на странице в Facebook, в некоторых случаях значительные выплаты министрам в декабре связаны с тем, что они с задержкой получили зарплаты за несколько месяцев.

При этом Гончарук выступил за повышение размера выплат министрам его правительства, поскольку они не получают зарплаты в конвертах от реализации теневых схем и откатов.

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"Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти. Министры - государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы", - сказал он.

В связи с этим Гончарук анонсировал внедрение ключевых показателей эффективности, по которым будут оцениваться результаты работы чиновников с соответствующими выводами.

"Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, кроме этого они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, по словам министра экономики Тимофея Милованова, ряд заместителей министров решили уволиться из Кабинета министров за низкую заработную плату.