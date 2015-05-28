Столтенберг: Украина - не буферная зона, а независимое государство

Как сообщает в четверг, 28 мая, Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa, об этом Столтенберг сказал, выступая с речью в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне в среду, 27 мая.

По его словам, НАТО позаботится и о стабильности в соседних с ним странах - Украине, Грузии и Молдове.

"Эти страны - не буферные зоны, они - независимые, суверенные государства", - подчеркнул генсек НАТО, вместе с тем предостерегая Россию от препятствования намерениям этих стран присоединиться к Североатлантическому альянсу. Столтенберг подчеркнул, что решение относительно вступления или не вступления в НАТО принимается лишь самой страной-кандидатом и 28-ю членами Альянса и никем другим.

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Генсек НАТО также подверг резкой критике провокационные заявления Кремля относительно российского ядерного оружия и расширения полетов бомбардировщиков, способных его нести.

"Последнее применение Россией ядерной риторики, обучение и операции глубоко беспокоят", - сказал Столтенберг, приводит его слова агентство AFP. Примерами такой риторики он назвал заявления российского президента Владимира Путина о том, как тот размышлял во время аннексии Крыма весной 2014 года о возможности приведения в состояние боеготовности ядерных войск.

Столтенберг предостерег, что "равновесие безопасности в Европе изменится", если Россия реализует свои планы по размещению в Калининграде ракет, которые способны нести ядерные боеголовки,а также угрозы разместить ядерное оружие в Крыму. Столтенберг также раскритиковал то, что Россия расширила полеты своих бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие "от Японии до Гибралтара, от Крита до Калифорнии, от Балтийского моря до Черного". Он отметил, что Россия не вынесла урока из "холодной войны". "Российское бряцание оружием является непредсказуемым, дестабилизирующим и опасным", - отметил генсек НАТО.