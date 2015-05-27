Королева Британии обещает продолжить давление на Россию ради Украины (видео)
15:13, 27 мая 2015Политика
2478 0
Великобритания продолжит оказывать давление на Россию с целью соблюдения уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины.
REUTERS
Об этом сегодня, 27 мая, заявила королева Елизавета II во время традиционной ежегодной речи на открытии парламента, которая стала уже 64-й в ее жизни.
"Мое правительство продолжит давление на Россию, чтобы побудить ее к уважению территориальной целостности и суверенитета Украины, и будет настаивать на полном исполнении Минских соглашений", - сказала Елизавета.
Читайте такжеВеликобритания увеличит поставки нелетального оружия в УкраинуПолный текст речи доступен на правительственном сайте.
Согласно Будапештскому меморандуму, Британия является одним из гарантов суверенитета Украины.
Великобритания продолжит давить на Россию из-за Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter