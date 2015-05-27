Королева Британии обещает продолжить давление на Россию ради Украины (видео)

Об этом сегодня, 27 мая, заявила королева Елизавета II во время традиционной ежегодной речи на открытии парламента, которая стала уже 64-й в ее жизни.

"Мое правительство продолжит давление на Россию, чтобы побудить ее к уважению территориальной целостности и суверенитета Украины, и будет настаивать на полном исполнении Минских соглашений", - сказала Елизавета.

Читайте такжеВеликобритания увеличит поставки нелетального оружия в УкраинуПолный текст речи доступен на правительственном сайте.

Согласно Будапештскому меморандуму, Британия является одним из гарантов суверенитета Украины.