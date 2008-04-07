В НУ-НС говорят что госбюджет не выдержит инициативы Тимошенко

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС) Юрий КОСТЕНКО считает, что предложенная правительством схема обеспечит доступным жильем только 1-2% граждан.

Об этом он сказал в комментарии сайта “Гарт”.

По его убеждению, правительственная схема выполнения программы «Доступное жилье» является очередным популистским обещанием.

«Эта инициатива правительства, как и выплата сбережений «Сбербанка», является привлекательной, но инструментария для ее внедрения сегодня нет», – считает Ю.КОСТЕНКО.

Он отметил, что государственный бюджет не выдержит такой нагрузки.

«Если говорить о снижении процентной ставки, то это можно сделать за счет госбюджета. Для «перекрытия» первого взноса также необходимы государственные средства. Однако суммы, необходимой для реализации данной схемы, бюджет просто не сможет покрыть», – убежден Ю.КОСТЕНКО.

«Эта ситуация подобна компенсационным выплатам по сбережениям украинских граждан советских времен, которые измеряются миллиардами долларов. Из бюджета на такие мероприятия можно направлять максимум несколько миллиардов гривен. В действительности, такой инициативой правительства сможет воспользоваться максимум 1-2% граждан», - добавил он.

По убеждению Ю.КОСТЕНКО, необходимо изменить действующее законодательство таким образом, чтобы компаниям строительство жилья обходилось дешевле. «Речь идет об уменьшении количества недоступного «элитного» жилья большим количеством «социального», – уточнил он.

Ю.КОСТЕНКО также заметил: «Для того, чтобы привлечь кредиты под низкую ставку зарубежных банков (как это предлагает правительство) и иностранные инвестиции, в первую очередь, следует изменить законодательство, чтобы обеспечить прозрачные экономические правила. Пока этого не произойдет, массово зарубежные средства в коррумпированную страну, которой на сегодня является Украина, просто не зайдут».

Как сообщалось, 3 апреля во время встречи с представителями профсоюзов Украины премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что стоимость ипотечных кредитов может снизиться до 2-4% в случае передачи государству управления ипотечной системой.