Секретариат Президента: Станик признала нарушения...

Сюзанна СТАНИК, указ о назначении которой судьей Конституционного Суда Украины 3 апреля с.г. отменил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, своим заявлением об отзыве подписей из-под некоторых решений Конституционного Суда Украины, в сущности, признала, что вступила в должность судьи этого суда с нарушениями закона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, так прокомментировал действия С.СТАНИК руководитель Службы по представительству в судах Украины интересов Президента и созданных им консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб Секретариата Президента Украины Руслан КИРИЛЮК.

Он уточнил, что за весь период пребывания в должности судьи Конституционного Суда С.СТАНИК была судьей-докладчиком лишь по одному делу, по которому КС выносил решение.

В то же время, представитель Секретариата отметил, что действующим законодательством, в частности законом «О Конституционном Суде Украины», не предусмотрены возможности отзыва подписей судьями, а также пересмотр решений Конституционного Суда на таких основаниях.

Справка УНИАН. 1 мая 2007 года Президент В.ЮЩЕНКО освободил С.СТАНИК от должности судьи КС в связи с нарушением присяги.

Вместе с тем, 25 марта в 2008 г. Верховный Суд Украины восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС. В свою очередь, 2 апреля Президент восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС в соответствии с решением Верховного Суда Украины от 25 марта.

Уже 3 апреля В.ЮЩЕНКО отменил указ Президента от 25 марта 2004 года № 368 «О назначении С.СТАНИК судьей Конституционного Суда Украины». Как указывается в документе, С.СТАНИК освобождена "в связи с нарушением процедуры вступления в должность судьи Конституционного Суда Украины".

Сегодня, 7 апреля, С.СТАНИК заявила, что временно отзывает все свои подписи под документами КС с 22 апреля 2004 года по 3 апреля 2008 года.