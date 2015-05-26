Российский дипломат приехал к задержанным спецназовцам

Как стало известно ТСН, в больнице во время визита консула введен особый режим пропуска – машины тщательно проверяют, не всех пускают на территорию.

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Встреча с задержанными началась около 16:20 по киевскому времени, в палату российский дипломат зашел в окружении следователей СБУ. Комментариев для прессы Алексей Грубый перед встречей не давал, от камеры отворачивался.

Как сообщал УНИАН, сегодня Министерство иностранных дел сообщило о завершении согласования с российской стороной процедурных вопросов допуска консулов посольства России к задержанным российским спецназовцам.