Добкин и Кернес могут вздохнуть с облегчением?
12:29, 07 апреля 2008Политика
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Верховной Раде на этой неделе будет не до них
Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе не будет рассматривать вопрос о назначении досрочных выборов мэра Харькова и Харьковского городского совета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам после Согласительного совета лидеров фракций и комитетов сообщил председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК.
По его словам, парламент будет готов заслушать информацию Временной следственной комиссии относительно нарушений законов представителями харьковской власти, если состоялось заседание комиссии, и она готова предоставить депутатам определенные данные.
«Включение в повестку дня на этой неделе постановления не будет», - сказал А.ЯЦЕНЮК.
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