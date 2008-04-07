Добкин и Кернес могут вздохнуть с облегчением?

Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе не будет рассматривать вопрос о назначении досрочных выборов мэра Харькова и Харьковского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам после Согласительного совета лидеров фракций и комитетов сообщил председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, парламент будет готов заслушать информацию Временной следственной комиссии относительно нарушений законов представителями харьковской власти, если состоялось заседание комиссии, и она готова предоставить депутатам определенные данные.

«Включение в повестку дня на этой неделе постановления не будет», - сказал А.ЯЦЕНЮК.