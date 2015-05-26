У Порошенко объяснили, почему обещание о продолжительности АТО не осуществилось

Об этом она заявила в эфире 5 канала, отвечая на вопрос, почему не осуществилось обещание президента Петра Порошенко о том, чтоантитеррористическая операция не продлится месяцы, а займет часы, пишет Украинская правда.

"Наша армия была близка к завершению АТО летом прошлого года. И этому помешало то, что на территорию Украины вторглись войска соседнего государства. Если бы речь шла о том, чтобы просто остановить агрессию нескольких бандитов, то, безусловно, доблесная профессиональная украинская армия давно бы уже справилась", - сказала депутат.

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"Хочу подчеркнуть, что год назад властная команда ставила армии одно очень важное условие - нейтрализовать бандитов так, чтобы не страдало местное население", - добавила Геращенко.