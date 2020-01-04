Тейлор: Украина – приоритетная тема в Конгрессе

При этом Тейлор добавил, что конгрессмены, как и американцы, знают, что Украина воюет с Россией.

Бывший временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор опроверг распространенный слух о якобы усталости США от Украины.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

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«Украина – в первых строках новостей, Украина – приоритетная тема в Конгрессе. И американский народ и его избранники в Конгрессе гораздо больше знают об Украине сегодня, чем три-четыре месяца назад. И это очень хорошо», – сказал он.

При этом Тейлор добавил, что конгрессмены, как и американцы, знают, что Украина воюет с Россией.

«Украина обязана провести реформы и победить коррупцию, там, где она есть. Это очень хорошо. И я знаю, что американцы хотели бы, чтобы у Украины все получилось. Я знаю, что Конгресс США хочет видеть Украину успешной. Обе партии: и республиканцы, и демократы», – заявил Тейлор.

В конце 2019 года Уильям Тейлор завершил свою работу в Киеве и передал полномочия Кристине Квин. Он подчеркнул, что очень оптимистичен в отношении нашей страны.