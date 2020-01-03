Вводить интернет-голосование в Украине пока рано – глава ЦИК

Диденко не знает, как во время интернет-голосования обеспечить принцип секретности.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко заявил, что в Украине пока рано вводить интернет-голосование, но целесообразны онлайн-сервисы на выборах.

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«Надо разграничивать интернет-голосование с голосованием с использованием электронных технологий. Если говорить именно об интернет-голосованиях, по моему субъективному мнению, по состоянию на сейчас преждевременно говорить о введении его в Украине. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена ​​техническая база, и, пожалуй, уровень развития общества еще недостаточен, чтобы вводить голосование в интернете», – отметил он.

При этом Диденко добавил, что не понимает, как во время интернет-голосования обеспечить принцип секретности голосования, чтобы избиратель никому не демонстрировал свой выбор.

«А это – международный стандарт выборов», – заявил Диденко.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине начался второй этап пробной переписи населения.