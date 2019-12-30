Зеленский эмоционально прокомментировал обмен: "Это было непростое политическое решение"

Возвращение живых героев – его долг как президента Украины, подчеркнул Зеленский.

Президент Владимир Зеленский подытожил результаты обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Об этом президент Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook.

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Зеленский отметил, что решение об обмене было трудно принимать, помня о жертвах харьковского теракта, и после встреч с семьями погибших героев Небесной Сотни.

"Но я также встречался и с семьями пленных. И поэтому это решение необходимо было принимать. Потому погибших героев, к сожалению, не вернуть. А вернуть живых героев - мой долг как Президента Украины. Именно поэтому, в частности, я ехал в Париж. И именно поэтому я благодарен всем лидерам "Нормандской четверки". Потому что все, о чем договорились о взаимном освобождении, - сделано. 81 украинец и украинка получили свободу. Пятеро ради своих близких остались на временно оккупированных территориях. 76 вернулись к свободной и безопасной Украины. Они будут встречать Новый год с родителями, семьями, детьми и друзьями", - отметил президент.

Президент также отметил, что борьба за освобождение и возвращение украинских граждан не завершена и государство продолжит освобождать своих граждан, содержащихся в Крыму, России и ОРДЛО.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

В Украине вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 лицо, но 14 человек отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

В аэропорту «Борисполь» после встречи освобожденных из плена ОРДЛО в рамках обмена украинских граждан Зеленский заявил, что для него приоритетом является возвращение живых людей, и если бы у него было 100 «беркутовцев», он бы их обменял даже на одного украинского разведчика.

Добавим, последний обмен между Украиной и так называемыми "ЛДНР" состоялся два года назад. Тогда были освобождены 74 украинцы. После этого обменов с самопровозглашенными республиками не происходило. Единственный случай – это освобождение четырех украинцев в июне этого года, о котором договаривался кум Путина, народный депутат Виктор Медведчук.