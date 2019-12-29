Зеленский впервые прокомментировал обмен экс-беркутовцев

По словам президента, включение обвиняемых в расстрелах людей на Майдане в список обмениваемых лиц было условием для обмена «всех установленных на всех установленных».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложным политическим решением включение в список на обмен с ОРДЛО пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в аэропорту «Борисполь» после встречи украинских граждан, освобожденных из плена боевиков в рамках обмена.

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«По поводу «беркутовцев» - так это условие «всех на всех», условие этого обмена. Мы забирали наших героев. Это было сложное решение, решение политическое», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.

В рамках обмена Украина передала в ОРДЛО обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко, которых накануне суд выпустил из-под стражи под личное обязательство.