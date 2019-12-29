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Самолет с освобожденными в рамках обмена украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь"

21:45, 29 декабря 2019
Политика
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Бывших пленников встречают родственники и президент Владимир Зеленский / facebook.com/president.gov.ua

Читайте такжеВ "Борисполе" встречают освобожденных из плена украинцев: онлайн-трансляцияКак передает корреспондент УНИАН, борт на взлетно-посадочной полосе встречают родственники бывших пленников, президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Андрей Загороднюк, начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак и сотрудники Офиса президента Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.

Офис президента Украины в 20.30 сообщил, что самолет с освобожденными в рамках обмена украинцами вылетел с военного аэродрома «Чугуев» на Харьковщине в направлении аэропорта «Борисполь».

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