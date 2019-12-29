Боевикам передали воевавшего против Украины бразильца - адвокат

По информации Валентина Рыбина, Лусварги передали подконтрольной России "ЛНР".

Адвокат Валентин Рыбин сообщил, что в рамках обмена бразильца Рафаэля Лусварги, воевавшего против Украины, передали подконтрольным России боевикам.

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Об этом Рыбин сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"По Лусварги, да, подтверждаю, что его передали в "ЛНР", - сказал Рыбин.

Обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО проводился сегодня на КПВВ "Майорское" в Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в начале мая 2018 года националисты задержали бразильца Лусварги, который, по данным СМИ, жил в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП), и отвели в СБУ.

По данным спецслужбы, в октябре 2016 года иностранца задержали за участие в боевых действиях на стороне "ДНР". В отношении его следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст. 260 УК Украины. В ходе досудебного следствия было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый "1-й мотострелковый батальон "Викинг" террористической организации "ДНР". В СБУ отметили, что в ходе расследования гражданин Бразилии полностью признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.

25 января 2017 года Лусварги был приговорен Печерским райсудом Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.

Апелляционный суд отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений и вернул дело на новое рассмотрение.

В декабре 2017 года Лусваргхи была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на 2 месяца.

По результатам определения подсудности Верховный суд направил производство против Лусварги в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

2 мая 2019 суд приговорил бразильца к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.