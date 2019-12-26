Генпрокуратура ответила Сарган: в международную группу по делу MH17 входит 7 прокуроров ГПУ

Ранее Юлия Сарган заявила об увольнении руководителя следственной группы от Украины по делу о катастрофе самолета рейса МН17.

В Генеральной прокуратуре Украины отмечают, что в международную следственную группу по расследованию дела об авиакатастрофе самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний от Генпрокуратуры входят 7 прокуроров, а в национальной следственной группе - 11 прокуроров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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"В международную следственную группу по этому расследованию от ГПУ входят 7 прокуроров, а в национальной следственной группе - 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе генерального прокурора. Это обеспечит высокий уровень профессионализма и сохранит институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется сотрудниками новосозданного Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, укомплектованного работниками, имеющими опыт в проведении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений.

"При принятии решений по данному уголовному производству Офис генерального прокурора останется надежным международным партнером и будет находиться в постоянной коммуникации с иностранными коллегами", - заверили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что уволен был руководитель следственной группы от Украины по делу о катастрофе самолета рейса МН17.

"Прокуроры, входившие в международную следственную группу, уволены. Еще раз: уволен руководитель следственной группы по МН-17 от Украины и единственный прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из... Нидерландов", - написала она на своей странице в Facebook.

При этом, Сарган добавила: "Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель".

Справка УНИАН. самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется 9 марта 2020 года.