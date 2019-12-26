Уволен руководитель следственной группы по делу о катастрофе самолета рейса МН17 - Сарган

Она считает, что руководство ГПУ хочет «слить» следствие по делу о катастрофе самолета «Боинг 777».

Пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявляет, что уволен руководитель следственной группы от Украины по делу о катастрофе самолета рейса МН17.

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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Сарган напомнила, что в марте 2020 года в Нидерландах должен начаться судебный процесс над подозреваемыми в сбивании пассажирского самолета. «Прокуроры, входившие в международную следственную группу, уволены. Еще раз: уволен руководитель следственной группы по МН-17 от Украины и единственный прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из ... Нидерландов», - написала она.

При этом Сарган добавила: «Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель».

«Есть открытое желание со стороны руководства ГПУ «слить» следствие по МН-17», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется 9 марта 2020 года.