КСУ признал неконституционным законопроект о лишении депутатов мандата за кнопкодавство и прогулы

КСУ установил, что инициатива Владимира Зеленского не соответствует требованиям статьи 157 Конституции Украины.

Конституционный Суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского №1027 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Об этом сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, пишет LIGA.net.

"Конституционный Суд предоставил негативный вывод", - сообщил он.

По словам Вениславского, КСУ установил, что инициатива Зеленского не соответствует требованиям статьи 157 Конституции Украины. В то же время, с полным текстом решения суда Вениславский еще не ознакомился.

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Как сообщили изданию в пресс-службе КСУ, вывод по законопроекту №1027 должен быть опубликован на сайте суда сегодня, 26 декабря.

Законопроект предполагал, что полномочия нардепа могут быть прекращены, если: депутат вышел из гражданства Украины или выехал на постоянное проживание за границу; суд установил, что депутат занимался "кнопкодавством"; депутат отсутствовал без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитета в течение одной сессии (по решению Верховного суда).

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд президентский проект закона (№1027) о внесении изменений в статью 81 Конституции (о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата).

Законопроектом предусмотрено, что одним из оснований для досрочного прекращения полномочий парламентария является установление судом факта неличного голосования этим депутатом.