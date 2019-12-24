Правительство упростило порядок пересечения админграницы с Крымом для детей, которые учатся на материковой Украине

Дети 14-16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и при наличии информации об учебе в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Кабинет министров усовершенствовал процедуру пересечения границы Херсонской области с полуостровом Крым для детей до 16 лет в сопровождении одного из родителей.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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В Кабмине напомнили, что сегодня для такой поездки дети нуждаются сопровождения обоих родителей и/или нотариально заверенного согласия второго родителя. «Такой порядок обычно применяется для выезда за границу, и нецелесообразен в случае с пересечением границы с Крымом», - считают в правительстве.

Поэтому принято решение, предусматривающее упрощение порядка въезда и выезда с территории Крымского полуострова для детей, которые учатся на территории других регионов Украины. Так, дети 14-16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и при наличии информации об учебе в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (к которой работники Госпогранслужбы на КПВВ будут иметь доступ). Это поможет максимально способствовать интеграции детей и их поощрению получать образование в украинских учебных заведениях.

В случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины.