Сегодня в Минске соберется контактная группа по Донбассу

Сегодня, 22 мая, в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы, а также ее рабочей подгруппы по политическим вопросам.

Ранее в четверг, 21 мая, в группировке боевиков «ДНР», которая тоже участвует в работе Контактной группы, заявили, что ее представители примут участие в мероприятии в Минске в пятницу.

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В среду, 20 мая, о встрече Трехсторонней контактной группы, а также ее рабочей подгруппы по политическим вопросам, с участием представителей вооруженных группировок «ДНР» и «ЛНР» сообщала пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Напомним, что в течение предыдущей Трехсторонней встречи контактной группы в Минске 6 мая ее участники создали четыре рабочие подгруппы. Три из них уже встречались: 14 мая экономическая, 19 мая подгруппы по гуманитарным вопросам и по вопросам безопасности.