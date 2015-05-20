СБУ арестовала коттедж начальника киевской милиции – журналист

Об этом в Facebook сообщил руководитель проекта "Наши гроши" Денис Бигус.

"По давней традиции, вчера при какой-то очередной незаконной застройке, киевская милиция выступила на стороне "титушек". Под особняком главного милиционера Киева Александра Терещука - титушек нет. Хотя эта стройка тоже незаконная. Собственно, земля под домом главного милиционера - арестована СБУ", - написал он.

Журналист отмечает, что дом был получен через родственников.

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"Получил главмилиционер участки проверенным способом. Прописал мать в Киеве и оп-па, она получила землю в столице. А потом участок получила супруга. Оба участка - рядом. И главное - ни мать, ни жена главмилиционера даже не просили выделить им землю. Просто подарок от Киевсовета. Так как соседние участки тоже оформлялись на родственников-подставных, то СБУ арестовала землю в Жулянах. Только расследование недавно передали МВД", - написал Бигус.

"В результате выделение земли Терещуку расследуют подчиненные Терещука", - резюмировал журналист.