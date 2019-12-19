Посол Израиля удивлен восстановлением уволенного за антисемитизм консула Украины в Гамбурге

В Израиле поддерживают решение МИД Украины обжаловать это решение суда.

Чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион удивлен решением Шестого апелляционного административного суда о восстановлении в должности уволенного за антисемитские публикации в социальных сетях консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца.

Об этом говорится в сообщении посольства Израиля в Украине в социальной сети Facebook.

«Государство Израиль удивлено решением Шестого апелляционного административного суда о восстановлении в должности антисемитского украинского дипломата Василия Марущинца. Однако мы поддерживаем решение Министерства иностранных дел Украины обжаловать это решение», - заявил Лион.

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При этом посол выражает надежду, что «Верховный суд Украины увидит истинное лицо этой опасной личности».

Дипломат подчеркнул, что решительно осуждает любые антисемитские действия, заявления и отрицание Холокоста, особенно общественными деятелями.

«Я еще раз призываю украинских чиновников создать инструмент для лучшей борьбы с антисемитизмом и принять определение Международного альянса памяти о Холокосте (IHRA) по антисемитизму», - добавил Лион.

Как сообщал УНИАН, суд обязал Министерство иностранных дел Украины возобновить Василия Марущинца на должности консула Генерального консульства Украины в Гамбурге и выплатить сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.