Обмен заключенными и разведение сил: в Минске сегодня впервые после встречи в Париже состоится заседание ТКГ

Должны также обновить план разминирования территорий и договориться наконец, как контролировать прекращение огня, которое должно воцариться в конце года.

В Минске сегодня должна состояться встреча Трехсторонней контактной группы.

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Как говорится в сюжете ТСН, это первая встреча Трехсторонней контактной группы после переговоров в "нормандском формате". Согласно договоренностям в Париже, сегодня должны согласовать дату и окончательные списки заключенных на обмен.

Будут говорить в Минске и о разведении войск, а именно – на каких следующих трех участках фронта оно состоится. Должны также обновить план разминирования территорий и договориться наконец, как контролировать прекращение огня, которое должно воцариться в конце года.

Как сообщал УНИАН, в коммюнике по результатам саммита в «нормандском формате» указано, что лидеры Украины, Германии, Франции и РФ призывают Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных».

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский после завершения «нормандского саммита» заявил о согласовании обмена, в рамках которого освободят 72 украинских заложников с ОРДЛО.

Позже представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская в комментарии УНИАН заявила, что Киев в рамках первого этапа обмена «всех на всех» рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников из ОРДЛО.