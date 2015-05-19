Турчинов: Сильная украинская армия способна остановить агрессию РФ, направленную против всей Европы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с делегацией Комитета по вопросам национальной безопасности парламента Эстонии.

Во время встречи стороны обсудили вопросы интенсификации сотрудничества в военной, экономической и информационной сферах.

Читайте такжеЕдинственной причиной конфликта на Донбассе является Россия и ее политическое руководство - Турчинов

По словам Турчинова, наша страна сейчас активными темпами восстанавливает военно-промышленный комплекс, «но без системного сотрудничества в военно-техническом сотрудничестве на межгосударственном уровне это достаточно сложно осуществить».

«Наша позиция: сильная украинская армия - это единственный фактор, способный остановить агрессию России, которая направлена против всей Европы», - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также отметил, что европейская и евроатлантическая интеграция - приоритетные направления нашей страны. «Для нас чрезвычайно важным является то, как пройдет Рижский саммит. Надеемся, что кроме общих деклараций там будут приняты конкретные шаги навстречу Украине», - сказал Турчинов.

В свою очередь, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности парламента Эстонии Марко Михельсон отметил, что Эстония всегда поддерживала европейский выбор Украины.

«Мы понимаем, что борьба, которую вы ведете против российской агрессии, - это борьба всех, кто ценит демократию и свободу», - сказал он, подчеркнув, что его страна всегда будет помогать Украине на пути ее развития.