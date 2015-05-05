Турчинов недоволен темпами строительства оборонительных сооружений

16:30, 05 мая 2015
Политика
8522 0

Секретарь СНБО принял участие в испытаниях оборонительных сооружений, которые возводятся на оборонных рубежах Украины.

@Turchynov

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что от качества оборонительных сооружений зависит жизнь украинских солдат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов на военном полигоне в Житомирской области принял участие в испытаниях оборонительных сооружений, которые возводятся на оборонных рубежах Украины.

Читайте такжеНа Бахмутке продолжается строительство фортификационных сооружений - Москаль

Секретарь СНБО после завершения испытаний в комментарии журналистам сказал, что огонь по защищенной огневой точке осуществлялся из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, минометов и тяжелой артиллерии. «И только когда со 100 метров вплотную начала стрелять самоходная артиллерийская установка (САУ), а затем танки, удалось пробить сооружение», - подчеркнул он, выразив в целом удовлетворение результатом испытаний. 

Турчинов отметил, что, по технологии испытания, сооружение после прицельного огня должно уничтожаться до полного разрушения, ”однако эта технологическая точка сохранила свою форму и, по заключению экспертов, может и в дальнейшем использоваться для ведения огня”. 

«Даже когда прямой наводкой по железобетонному сооружению работал танк и САУ, после этого, получив очень серьезные повреждения, она и дальше может использоваться как защитный объект», - подчеркнул секретарь СНБО. 

Читайте такжеНа Харьковщине планируют создать три линии обороны на границе с Россией

Турчинов выразил благодарность производителям за качественные железобетонные сооружения, которые смогут сохранить жизни украинских воинов. «Качество этих сооружений для нас очень важно, потому что от него зависит жизнь наших солдат», - сказал он.

Как отметил Турчинов, «единственной проблемой, остающейся на сегодня, являются темпы возведения оборонных рубежей. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании СНБО».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter