Турчинов недоволен темпами строительства оборонительных сооружений

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что от качества оборонительных сооружений зависит жизнь украинских солдат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов на военном полигоне в Житомирской области принял участие в испытаниях оборонительных сооружений, которые возводятся на оборонных рубежах Украины.

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Секретарь СНБО после завершения испытаний в комментарии журналистам сказал, что огонь по защищенной огневой точке осуществлялся из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, минометов и тяжелой артиллерии. «И только когда со 100 метров вплотную начала стрелять самоходная артиллерийская установка (САУ), а затем танки, удалось пробить сооружение», - подчеркнул он, выразив в целом удовлетворение результатом испытаний.

Вогнем випробували захисні споруди,які зводяться на оборонних рубежах нашої країни.Результат-задовільний. pic.twitter.com/7f11ximEcU — Олександр Турчинов (@Turchynov) May 5, 2015

Турчинов отметил, что, по технологии испытания, сооружение после прицельного огня должно уничтожаться до полного разрушения, ”однако эта технологическая точка сохранила свою форму и, по заключению экспертов, может и в дальнейшем использоваться для ведения огня”.

«Даже когда прямой наводкой по железобетонному сооружению работал танк и САУ, после этого, получив очень серьезные повреждения, она и дальше может использоваться как защитный объект», - подчеркнул секретарь СНБО.

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Турчинов выразил благодарность производителям за качественные железобетонные сооружения, которые смогут сохранить жизни украинских воинов. «Качество этих сооружений для нас очень важно, потому что от него зависит жизнь наших солдат», - сказал он.

Как отметил Турчинов, «единственной проблемой, остающейся на сегодня, являются темпы возведения оборонных рубежей. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании СНБО».