Тимошенко усилит борьбу с отмыванием денег

Правительство Украины намерено усилить борьбу с отмыванием денег.

Соответствующие меры предусмотрены планом мероприятий, направленных на реализацию приоритетов деятельности центральных органов исполнительной власти в 2008 году, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2008 г. (№ 569-р).

В частности, с целью предотвращения использования финансовой системы Украины для легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Госфинмониторингу поручено до конца сентября разработать проект плана мер на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Кроме того, Госфинмониторингу поручено содействовать принятию парламентом Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма”.