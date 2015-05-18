Ляшко предложил коалиции уволить омбудсмена Лутковскую - СМИ

Как сообщают источники "Украинской правды", с таким предложением он выступил на Раде коалиции.

По словам собеседника УП, Ляшко предложил снять Лутковскую путем отмены постановления парламента о ее назначении.

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Источники отмечают, что присутствующие лидеры фракций согласились с идеей об увольнении Лутковской, но, по их мнению, это должно произойти законным путем, а не через отмену постановления о ее назначении, поскольку это сделает нелегитимными решения, принятые ею во время пребывания на посту.

Как известно, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская принесла присягу на внеочередном заседании Верховной Рады в конце апреля 2012 года.