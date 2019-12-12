ООН требует от РФ раскрыть данные о количестве вывезенных из Крыма заключенных

Российскую власть призывают обеспечить «беспрепятственное посещение» указанных лиц родственниками и представителями украинского консульства.

В Организации Объединенных Наций призывают Российскую Федерацию раскрыть информацию о количестве лиц, вывезенных из аннексированного Крыма для отбывания наказания в российских тюрьмах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 августа - 15 ноября 2019 года, которую в четверг на брифинге в Киеве представила глава миссии Матильда Богнер.

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В докладе отмечается, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека рекомендует российскому правительству «раскрыть информацию о количестве и персональных данных лиц, которые были депортированы из Крыма в Российскую Федерацию для отбывания наказания, и принять незамедлительных действий по возвращению таких лиц в Крыму». В ООН также призывают российские власти обеспечить «беспрепятственное посещение» указанных лиц родственниками и представителями украинского консульства.

Кроме того, властям РФ рекомендуется обеспечить беспрепятственный доступ к оккупированному Крыму международных мониторинговых миссий по правам человека и неправительственных правозащитных организаций.

Среди других рекомендаций России от ООН - воздерживаться от введения и ретроактивного применения российского законодательства в Крыму и от практики навязывания гражданства РФ жителям полуострова, в том числе задержанным лицам. Также призывают российские власти прекратить применение пыток, жестокого обращения и сексуального насилия с целью принуждения задержанных лиц к саморазоблачению или «сотрудничеству» с правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, в Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине выразили обеспокоенность по поводу задержания и пытки боевиками на Донбассе гражданских лиц.