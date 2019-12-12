"Надолго меня не хватит": министр юстиции пожаловался на низкую зарплату
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата государственного служащего, поэтому сейчас он вынужден использовать деньги, полученные на предыдущей работе.
Об этом он сказал в интервью 24 каналу.
Малюська пояснил, что если ситуация не изменится, он уйдет с должности. По словам министра, в предыдущие месяцы он получал по 16 тысяч гривен, однако в прошлом ситуация изменилась к лучшему - появились надбавки. "И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тысяч гривен, - сказал Малюська.
Он добавил, что такая цифра его также не удовлетворяет, и в целом - большой семье с четырьмя детьми теперь приходится экономить.
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"Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч - надолго меня не хватит. Меньше - это не долгая история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", - подчеркнул министр.
При этом Малюська заявил, что в правительстве готовы повысить зарплату, и подчеркнул - это важно и для международных инвесторов.
Как сообщал УНИАН, ранее Малюська анонсировал массовое закрытие тюрем в Украине.