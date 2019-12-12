"Надолго меня не хватит": министр юстиции пожаловался на низкую зарплату

Сейчас Малюська получает 29 тысяч, ранее - 16.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата государственного служащего, поэтому сейчас он вынужден использовать деньги, полученные на предыдущей работе.

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

Малюська пояснил, что если ситуация не изменится, он уйдет с должности. По словам министра, в предыдущие месяцы он получал по 16 тысяч гривен, однако в прошлом ситуация изменилась к лучшему - появились надбавки. "И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тысяч гривен, - сказал Малюська.

Он добавил, что такая цифра его также не удовлетворяет, и в целом - большой семье с четырьмя детьми теперь приходится экономить.

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"Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч - надолго меня не хватит. Меньше - это не долгая история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", - подчеркнул министр.

При этом Малюська заявил, что в правительстве готовы повысить зарплату, и подчеркнул - это важно и для международных инвесторов.

Как сообщал УНИАН, ранее Малюська анонсировал массовое закрытие тюрем в Украине.