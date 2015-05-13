Пушков обвиняет Украину в том, что ЕС может продлить санкции против РФ

Так считает председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков, сообщает ТАСС.

"Коренной перелом" в плане мирного урегулирования ситуации на Украине был бы возможен, "если бы в Киеве было умное правительство", считает он.

Однако, по его мнению, нынешняя власть поставила своей целью "стараться нанести максимальный вред России, даже если это наносит ущерб самой Украине".

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"Поскольку в Киеве такое руководство, то надеяться на какой-то перелом в исполнении минских соглашений, на мой взгляд, сегодня крайне сложно. А поскольку нет явного прогресса, то и у европейских стран, которые выступают против санкций, нет достаточно аргументов", - заявил Пушков.

"Мой прогноз - санкции будут продлены до конца года", - заключил он.

Как известно, саммит ЕС в марте решил продолжить экономические санкции против России до конца 2015 года и привязать вопрос санкций к выполнению минских соглашений.