В Офисе президента Украины рассказали о настроении встречи лидеров «нормандского формата»

По словам заместителя руководителя Офиса, идет обсуждение всех вопросов мирного урегулирования на Донбассе.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что настроение встречи лидеров стран - участниц «нормандского формата» - президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Российской Федерации Владимира Путина «довольно рабочее».

Об этом он сообщил журналистам в Париже.

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«Настроение довольно рабочее. Никаких вопросов по этому поводу нет», - отметил он. «Все в рабочем настроении обсуждают за столом все вопросы», - добавил Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, примерно в 18.30 в Париже началась встреча лидеров стран - участниц «нормандского формата. Перед началом четырехстороннего саммита президент Украины провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Франции и Германии.

По предварительному графику, встреча в «нормандском формате» должна была начаться в 17.00 (по киевскому времени), но ее начало было перенесено почти на полтора часа.

Как сообщили УНИАН в Офисе главы украинского государства, главный вопрос повестки дня - обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.

Ожидается, что после завершения саммита будет подготовлено коммюнике. Кроме того, Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и России, запланированной по итогам встречи.