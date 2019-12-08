Народное вече «Красные линии» на Майдане Незалежности - фоторепортаж УНИАН
Народное вече «Красные линии» на Майдане Незалежности в Киеве, инициированное партиями «Европейская солидарность», «Голос» и Всеукраинское объединение «Батькивщина» завершилось.
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Как передает корреспондент УНИАН, вече, которое проводилось накануне «нормандского саммита», продолжалось около трех часов.
Его участники выступали против каких-либо компромиссов относительно унитарного государства и федерализации, относительно европейского и евроатлантического курса, относительно деоккупации и возвращения Крыма.
Сейчас люди уже расходятся и у стелы Независимости находятся около сотни человек. Рабочие тем временем разбирают сцену.
Еще одна акция в поддержку и для выражения предостережений президенту Украины Владимиру Зеленскому, который завтра примет участие в переговорах в «нормандском формате», запланирована на сегодня на 19.00 у здания Офиса главы государства на Банковой.