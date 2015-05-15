Заместитель Шокина назвал обвинения Березой прокуратуры в саботаже любительскими

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель гененерального прокурора Владимир Гузыр заявил в Верховной Раде.

Он назвал любительскими высказывания Березы о том, что прокуратура саботирует деятельность рабочей группы. “Любительские высказывания Березы недопустимы, они унижают генерального прокурора, который был назначен в этом зале”, - сказал Гузыр.

Говоря об обвинениях в коррупции, которые прозвучали от бывшего председателя Госфининспекции Николая Гордиенко, а именно - хищения правительством почти 8 млрд грн, Гузыр отметил, что следователи не знйашли никаких доказательств, которые бы подтверждали это.

Читайте такжеПарламентская группа по расследованию коррупции в правительстве не нашла прямых преступлений Яценюка“От меня ждут информации, каким образом подтверждено заявления господина Гордиенко. Докладываю, что цифры почти 8 млрд на сегодня своего подтверждения не нашли. Потому что по этим обстоятельствам назначены и проводятся судебно-бухгалтерские экспертизы, но эксперты сегодня не в полной мере соглашаются с той суммой, которую обнаружили ревизоры”, - сказал прокурор.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Верховная Рада создала рабочую группу на базе комитетов по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией и по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности с проверки обнародованных в СМИ фактов возможных злоупотреблений в государственном секторе экономики, согласно данным Госфининспекции, а также на государственных предприятиях.

В начале марта Кабмин в рамках борьбы с проявлениями коррупции и проверки работы органов исполнительной власти инициировал служебное расследование в отношении руководства Государственной финансовой инспекции и отстранил главу ведомства Гордиенко от исполнения обязанностей.

В ответ Гордиенко заявил о злоупотреблениях правительства, выявленные в 2014 году, на сумму свыше 7,5 млрд грн. Речь шла, по его словам, о злоупотреблениях в «Укрпочте», «Укргаздобыче», «Энергоатоме» и о злоупотреблениях в «Нафтогазе» на сумму свыше 4,5 млрд грн.