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Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

23:27, 05 декабря 2019
Политика
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Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандском формате 9 декабря", - говорится в сообщении.

Детали разговора двух глав государств не уточняются.

Напомним, встреча глав государств "нормандского формата" запланирована на 9 декабря.

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Теги: #Эммануэль Макрон#Владимир Зеленский