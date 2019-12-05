Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
23:27, 05 декабря 2019Политика
209 0
Главы государств обсудили подготовку к "нормандскому саммиту".
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / фото УНИАН
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Читайте такжеЗеленский проведет закрытое заседание СНБО накануне "нормандского саммита"
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандском формате 9 декабря", - говорится в сообщении.
Детали разговора двух глав государств не уточняются.
Напомним, встреча глав государств "нормандского формата" запланирована на 9 декабря.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Подготовка встречи лидеров "нормандской четверки"