Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Главы государств обсудили подготовку к "нормандскому саммиту".

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Читайте такжеЗеленский проведет закрытое заседание СНБО накануне "нормандского саммита" Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. "Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандском формате 9 декабря", - говорится в сообщении. Детали разговора двух глав государств не уточняются. Напомним, встреча глав государств "нормандского формата" запланирована на 9 декабря.

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