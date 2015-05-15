Пограничники: Украина не контролирует около 409 километров границы

Об этом в эфире "5 канала" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Что касается участка границы, которую мы временно не контролируем, то это - 409,3 километра в пределах Донецкой и Луганской областей", - отметил он.

Слободян также сообщил, что сейчас на российском пограничном пункте пропуска "Донецк" работает украинская межведомственная комиссия, в состав которой входят таможенники и сотрудники ГНСУ. С его слов, условия работы этой группы довольно сложны.

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В то же время, Слободян отметил, что перед ГНСУ стоит четкая задача Президента Украины - до конца года восстановить контроль на государственной границе.

"Конечно не все зависит от Госпогранслужбы, потому что это вопрос другого уровня – международного. Но в свою очередь мы прилагаем максимум усилий", - добавил он.