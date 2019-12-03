Кулеба рассказал, что может заставить Путина пойти на уступки Украине на "нормандском саммите"

Вице-премьер Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия пыталась избежать встречи в нормандском формате.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что может заставить президента России Владимира Путина пойти на уступки в пользу Украины во время встречи "нормандской четверки".

В частности, в эфире "Свободы слова" на ICTV Кулеба рассказал, что Россия пыталась избежать встречи в нормандском формате, передает Украинская правда.

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"В то же время, хотя наши российские коллеги все время делают довольное лицо и говорят, что у них все хорошо, на самом деле у них не все хорошо. Чувствуется и санкционное давление, и падает рейтинг президента Путина внутри страны. И все это побуждает их на то, чтобы идти на определенные компромиссы и уступки. Также являются важным фактором те юридические процессы, которые происходят в международных юрисдикциях. И давайте не забывать о кораблях, которые Россия нам вернула в разбитом виде, но вернула. Поэтому мотивация есть и теперь все зависит от искусства дипломатии и политиков, которые соберутся на нормандском саммите", - сказал Кулеба.

Напомним, встреча глав государств "нормандского формата" запланирована на 9 декабря.