Словения ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС - посольство

Об этом сообщает Посольство Украины в республике Словения.

Голосование состоялось на внеочередной сессии словенского парламента, 68 из 72 депутатов поддержали ратификацию Соглашения об ассоциации.

После избрания президентом Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

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16 сентября Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Также для вступления в силу документ должны ратифицировать все 28 стран ЕС, большинство из них уже это сделало.