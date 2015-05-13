Словения ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС - посольство
21:33, 13 мая 2015Политика
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Государственное Собрание Республики Словения (парламент) ратифицировало Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.
Словения ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с ЕС / slovenia.mfa.gov.ua
Об этом сообщает Посольство Украины в республике Словения.
Голосование состоялось на внеочередной сессии словенского парламента, 68 из 72 депутатов поддержали ратификацию Соглашения об ассоциации.
После избрания президентом Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.
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16 сентября Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Также для вступления в силу документ должны ратифицировать все 28 стран ЕС, большинство из них уже это сделало.
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