Словения ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС - посольство

21:33, 13 мая 2015
Политика
859 0

Государственное Собрание Республики Словения (парламент) ратифицировало Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

slovenia.mfa.gov.ua

Об этом сообщает Посольство Украины в республике Словения.

Голосование состоялось на внеочередной сессии словенского парламента, 68 из 72 депутатов поддержали ратификацию Соглашения об ассоциации.

После избрания президентом Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

Читайте такжеПортугалия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС

16 сентября Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Также для вступления в силу документ должны ратифицировать все 28 стран ЕС, большинство из них уже это сделало.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter