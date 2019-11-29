ФСБ заявила о задержании в аннексированном Севастополе россиянки за "шпионаж" в пользу Украины

Против задержанной в оккупированном Россией Севастополе якобы за "шпионаж" в пользу Украины возбуждено уголовное дело за госизмену.

В Федеральной службе безопасности России заявили о задержании в аннексированном Севастополе россиянки по подозрению в "шпионаже" в пользу разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

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"Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", - утверждается в сообщении.

Как отметили в ФСБ, "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена"), ведутся следственные действия".

Других подробностей в российской спецслужбе не сообщили.

Напомним, ранее в городе Аксай Ростовской области ФСБ России по подозрению в государственной измене за "шпионаж" в пользу Украины задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа.