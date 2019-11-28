От Кличко ушел его заместитель

В распоряжении сказано, что Дмитрий Давтян уволен по собственному желанию с 29 ноября.

Киевский городской голова Виталий Кличко уволил Дмитрия Давтяна с должности заместителя председателя Киевской горгосадминистрации.

Текст распоряжения № 988 от 25 ноября опубликован на официальной странице киевской власти.

Согласно документу, Давтян уволен по собственному желанию.

При этом перед увольнением Кличко согласовал 4-дневный отпуск Давтяну по семейным обстоятельствам "без сохранения заработной платы" в период с 25 по 28 ноября.

"Уволить Давтяна Дмитрия Александровича с должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации 29 ноября по собственному желанию", - говорится в распоряжении.

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Кроме того, Кличко поручил Управлению финансово-хозяйственного обеспечения аппарата КГГА произвести расчет и вычесть из зарплаты Давтяна средства за неотработанные два календарных дня ежегодного основного оплачиваемого отпуска (за период работы с 22 января по 29 ноября 2019 года).

Как сообщал УНИАН, 23 сентября на брифинге Кличко заявил, что попросил заместителей председателя КГГА Давтяна и Александра Спасибко написать заявления на увольнение.

"Их обязанности распределены между другими заместителями. Это, в частности часть ответственности, которая возложена на Максима Бахматова (новый советник мэра - УНИАН). И сейчас мы подаем документы в Кабмин... Если вы знаете, к сожалению, я как Киевский городской голова, как председатель КГГА не могу назначить или уволить своих заместителей без согласования с Кабинетом министров", - сказал Кличко.

24 сентября Давтян и Спасибко сообщили, что не писали заявления на увольнения с должностей и не собираются этого делать.