На Донетчине военные впервые испытали малое огневое бронированное сооружение (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Как отмечается, новый бронированный объект разработан отечественными военными учеными и не имеет аналогов в мире.

Так, при содействии представителей местных органов самоуправления для создания конструкции понадобилась всего неделя.

За серийный выпуск сооружений возьмутся региональные промышленные предприятия.

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Напомним, что 7 мая украинские военнослужащие открыли первую очередь фортификационных сооружений на стратегически важном направлении под Горловкой.

Как сообщал УНИАН, главы Донецкой и Закарпатской ОГА Александр Кихтенко и Василий Губаль получили выговоры за срыв сроков возведения фортификаций.



