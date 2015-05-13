На Донетчине военные впервые испытали малое огневое бронированное сооружение (фото)

09:19, 13 мая 2015
Война
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На юге Донецкой области состоялось первое испытание малой огневой точки, которую в большом количестве планируется устанавливать на позициях для усиления боевых возможностей участников АТО в обороне.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Как отмечается, новый бронированный объект разработан отечественными военными учеными и не имеет аналогов в мире.

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Так, при содействии представителей местных органов самоуправления для создания конструкции понадобилась всего неделя.

facebook.com/ato.news

За серийный выпуск сооружений возьмутся региональные промышленные предприятия.

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facebook.com/ato.news
facebook.com/ato.news

Напомним, что 7 мая украинские военнослужащие открыли первую очередь фортификационных сооружений на стратегически важном направлении под Горловкой.

Как сообщал УНИАН, главы Донецкой и Закарпатской ОГА Александр Кихтенко и Василий Губаль получили выговоры за срыв сроков возведения фортификаций.


 

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