МИД Турции считает, что действиям России в отношении соседей нет оправдания

Так считает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Анкара готова играть "конструктивную роль" в разногласиях между Москвой и Западом, но "ничто не может оправдать то, что Россия делала и продолжает делать в отношении своих соседей", заявил он в Анталье 12 мая. В качестве отдельных примеров министр назвал Украину, в частности Крым, и Грузию, передает русская служба Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

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