Керри рассказал Порошенко о своих переговорах с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Джоном Керри.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

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Джон Керри проинформировал Петра Порошенко о своих переговорах в России.

Собеседники скоординировали дальнейшие действия для деэскалации на Донбассе, а также обсудили шаги, которые должны осуществить стороны для полного выполнения Минских договоренностей.