Керри рассказал Порошенко о своих переговорах с Путиным
07:18, 13 мая 2015Политика
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Порошенко и Керри также обсудили шаги, которые должны осуществить стороны для полного выполнения Минских договоренностей.
Керри и Порошенко скоординировали действия для деэскалации ситуации на Донбассе / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Джоном Керри.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.
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Джон Керри проинформировал Петра Порошенко о своих переговорах в России.
Собеседники скоординировали дальнейшие действия для деэскалации на Донбассе, а также обсудили шаги, которые должны осуществить стороны для полного выполнения Минских договоренностей.
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