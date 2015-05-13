Керри рассказал Порошенко о своих переговорах с Путиным

07:18, 13 мая 2015
Политика
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Порошенко и Керри также обсудили шаги, которые должны осуществить стороны для полного выполнения Минских договоренностей.

Керри и Порошенко скоординировали действия для деэскалации ситуации на Донбассе / Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Джоном Керри.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

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Джон Керри проинформировал Петра Порошенко о своих переговорах в России.

Собеседники скоординировали дальнейшие действия для деэскалации на Донбассе, а также обсудили шаги, которые должны осуществить стороны для полного выполнения Минских договоренностей.

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