Посольство Украины обратилось к Госдепу и Apple из-за "российского Крыма" в приложениях

Компания Apple на территории России в своих приложениях стала отображать Крым и Севастополь российской территорией.

Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки призвало американскую корпорацию Apple исправить некорректное обозначение оккупированного Крыма как части России.

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Об этом говорится в сообщении украинского посольства в Facebook.

"Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании", - говорится в сообщении.

Кроме того, сказано, что украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на ситуацию, что сложилась.

Ранее стало известно, что компания Apple на территории России в своих приложениях стала отображать Крым и Севастополь российской территорией. В частности, в Москве аннексированные Севастополь, Симферополь, Керчь отображаются как территория РФ.

В мае этого года Apple не отображала территориальную принадлежность городов Крыма в своих приложениях как с материковой Украины, так и с полуострова.