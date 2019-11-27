Посольство Украины обратилось к Госдепу и Apple из-за "российского Крыма" в приложениях
Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки призвало американскую корпорацию Apple исправить некорректное обозначение оккупированного Крыма как части России.
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Об этом говорится в сообщении украинского посольства в Facebook.
"Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании", - говорится в сообщении.
Кроме того, сказано, что украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на ситуацию, что сложилась.
Ранее стало известно, что компания Apple на территории России в своих приложениях стала отображать Крым и Севастополь российской территорией. В частности, в Москве аннексированные Севастополь, Симферополь, Керчь отображаются как территория РФ.
В мае этого года Apple не отображала территориальную принадлежность городов Крыма в своих приложениях как с материковой Украины, так и с полуострова.