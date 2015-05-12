Большинство граждан РФ считают, что Путин может первым начать ядерную войну

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-Центра", передает ZN.UA. При этом лишь 13% россиян считают, что такое развитие событий совершенно исключено. Еще 14% затруднились ответить.

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Готовность применить ядерное оружие вызывает страх только у 33% опрошенных россиян. У 39% россиян это страх не вызывает, а у 21% это вызывает лишь небольшие опасения. При этом 33% россиян уверены, что в случае войны между Россией и США или странами НАТО, победителем из нее выйдет Россия. В победу США или сил НАТО верят только 5% опрошенных, а 52% считают, что в такой войне не может быть победителей.

Предыдущие социологические опросы, проведенные "Левада-Центром", показали, что 50% россиян одобряют готовность Владимира Путина начать ядерную войну.