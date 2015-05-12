Шокин просит ВР лишить неприкосновенности Клюева - СМИ

Генпрокурор Виктор Шокин зарегистрировал в Верховной Раде представление о лишении депутатской неприкосновенности одного из депутатов.

По информации источников "Украинской правды" в БПП и Генпрокуратуре, речь идет о Сергее Клюеве.

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Кроме того, во вторник, корреспондент УП видел, как Шокин отъезжал от Рады на своем авто.

В то же время лидер Радикальной партии Олег Ляшко в своем Facebook сообщил, что Шокин внес представление не только на Сергея Клюева, но и на комбата "Айдара" Сергея Мельничука.

"Только что видел в Раде Шокина. Он внес представление на арест регионала Сергея Клюева и тушки Сергея Мельничука", - написал Ляшко.