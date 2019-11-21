Обвинение будет просить назначить Садовому залог в 50 миллионов гривень – СМИ

Меру пресечения мэру Львова будут выбирать в Высшем антикоррупционном суде.

После оглашения мэру Львова Андрею Садовому подозрения в злоупотреблении властью обвинение будет ходатайствовать о назначении ему залога в размере 50 миллионов гривень.

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Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на информированного собеседника.

"Обвинение будет ходатайствовать о залоге в 50 миллионов без содержания под стражей", – заявил он журналистам.

Утверждается, что меру пресечения Садовому будут выбирать в Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила подозрение мэру Львова Андрею Садовому. Ему инкриминируют ч.2 ст.28 и ч.2 ст.364 УК – злоупотребление служебным положением.

Как пояснил сам Садовой, дело связано с выделением во Львове земли под индустриальный парк. По его словам, начиная с 2015 года, идет блокирование этого вопроса со всех сторон: на уровне государственной власти, Генеральной прокуратуры.