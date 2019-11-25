В ВР планируют назначить местные выборы на октябрь 2020 года

В ближайшее время будет внесен проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

В Верховной Раде планируют проведение выборов в органы местного самоуправления на октябрь 2020 года.

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Об этом заявил народный депутат, член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин во время выступления на общем собрании Ассоциации объединенных территориальных общин 25 ноября, сообщает пресс-служба ВРУ.

По словам депутата, в ближайшее время будет внесен проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

«В формате «Открытое пространство» представители Ассоциации и приглашенные на собрание обсуждали вопросы завершения реформы местного самоуправления и децентрализации власти, изменений в Конституцию в части децентрализации и законодательства о местных выборах, введения оборота земель, разграничения полномочий в сфере здравоохранения, социальной защиты, безопасности в громадах, формирования культурного пространства громад и их финансового обеспечения», - отметили в пресс-службе.