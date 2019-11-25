В четырех областях стартовал процесс выдвижения кандидатов на местных выборах

Выборы сельских, поселковых и городских советов объединенных территориальных общин состоятся 29 декабря.

Сегодня, 25 ноября, стартовал процесс выдвижения кандидатов на местных выборах 29 декабря 2019 года.

Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

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Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 29 декабря 2019 года, начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах.

Подача в ТИК документов для регистрации кандидатов продлится до 4 декабря включительно. А до 5 декабря включительно территориальные избирательные комиссии будут принимать решение о регистрации кандидатов в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации.

В Центризбиркоме отметили, что около 22 политических партий подали в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии их местных организаций в первых местных выборах вместе с копией устава партии.

Перечень этих партий вскоре будет обнародован на официальном веб-сайте ЦИК в разделе «Местные выборы» (подраздел «Назначенные выборы»).

«Первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, назначенные на 29 декабря 2019 года, пройдут в 6 объединенных территориальных громадах (3 сельских, 1 поселковой, 2 городских ОТГ) в 4 областях Украины (Днепропетровская, Львовская, Сумская, Черниговская)», - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие около 55,5 тыс. избирателей.

Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК Распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на их подготовку и проведение, составляет 1 млн 988,5 тыс. грн.

Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных выборах 8 общественным организациям.