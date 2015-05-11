Испытания противотанковых ракет продемонстрировали качество украинского оружия - Турчинов

На базе полигона 169 учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины "Десна" (Черниговская область) состоялись испытания высокоточного оружия с участием Президента Украины Петра Порошенко, Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, министра обороны Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Как отмечается в сообщении, во время показа было продемонстрировано противотанковые ракетные комплексы и управляемые ракеты, произведенные на украинских предприятиях, которые входят в состав ГК «Укроборонпром».

Также было проведено испытание противотанкового ракетного комплексов «Стугна-П» и «Барьер», легкого противотанкового ракетного комплекса «Корсар». Были представлены переносные и стационарные ракетные комплексы, а также их модификации в составе боевых модулей на БМП и БТР различной модификации. В целом было продемонстрировано более 20 образцов современной техники и вооружения отечественных производителей.

По словам Александра Турчинова, сегодняшние испытания современных ракет и противотанковых ракетных комплексов продемонстрировали качество и надежность украинского оружия. "Заслуживают внимания также новые разработки" Укроборонпрома ", такие как управляемые сверхточные мины, которые могут отстреливаться из укрытия, и направлено поражать различные цели: от башни танка до укрепленной огневой точки", - подытожил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко считает танковое наступление самой большой опасностью со стороны врага.

Об этом он заявил на брифинге на военном полигоне “Десна” в Черниговской области.

“Мы сделали сегодня упор на противотанковом оружии, поскольку, по сообщениям наших разведок, если готовится наступление, то ключевая опасность, на которую полагается наш враг, агрессор, - это движение активных танковых колонн”, - сказал президент.

На полигоне Порошенко осмотрел образцы новейшего противотанкового оружия, разработанного предприятиями государственного концерна “Укроборонпром” и наблюдал за его испытанием.

При этом президент отметил, что бойцы украинских Вооруженных сил будет иметь чем встретить врага. “Самым современным, высокоточным, самым технологичным с далеким расстоянием поражения, с наведением по лазерному лучу украинским противотанковым оружием”, - сказал он.

Также Порошенко заметил, что на сегодняшний день «Укроборонпрому” удалось существенно уменьшить свою зависимость от иностранных комплектующих в продукции и полностью отказаться от российских комплектующих.

Противотанковое оружие изготавливается из украинских комплектующих и частично из комплектующих предприятий-партнеров Украины с ЕС.